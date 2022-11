Nur 60 Prozent: Viel zu wenige Österreicher:innen gegen HPV geimpft

Auch der Leiter der Innsbrucker Universitätsklinik für Geburtshilfe und Gynäkologie, Christian Marth, begrüßt die Ausweitung, er ist ein vehementer Befürworter der Impfung, da sie das Erkrankungsrisiko entscheidend senken könne. „Zahlen aus Skandinavien und England belegen, dass sich bei 90 Prozent, die sich impfen ließen, eine bösartige Erkrankung verhindern ließ.“ Laut Schätzungen seien in Österreich aber nur 60 Prozent der Zielgruppe geimpft, „das ist viel zu wenig“. Marth: „Wir leben in einem Land, in dem es viele Impfskeptiker gibt.“ Es brauche Aufklärung, vor allem an den Schulen.