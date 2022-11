Tote bei Einschlag von Rakete in Polen: Was bisher bekannt ist

Als erstes berichtete der polnische Radiosender ZET am Dienstag, dass zwei verirrte Raketen in Przewodow, einem ostpolnischen Dorf etwa sechs Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt, eingeschlagen seien. Nach Angaben des polnischen Außenministeriums schlug eine Rakete aus russischer Produktion um 15.40 Uhr Ortszeit in dem Dorf ein, nachdem die Ukraine einen Tag lang massiv von Russland beschossen wurde.

Bei dem Raketeneinschlag in Polen handelt es sich nach polnischen Angaben wohl um eine ukrainische Rakete, hieß es dann am Mittwoch. Es sei sehr wahrscheinlich, dass es eine Rakete der ukrainischen Luftabwehr gewesen sei, sagte Präsident Andrzej Duda. Es gebe keinen Hinweis für einen Angriff auf Polen.

Am Mittwoch hieß es, Russland habe am Dienstag ausschließlich ukrainisches Territorium angegriffen. Die Ziele seien nicht näher als 35 Kilometer von der ukrainischen Grenze zu Polen entfernt gewesen, teilte das Verteidigungsministerium mit. Fotos von Trümmern der auf polnischem Gebiet niedergegangenen Rakete zeigten, dass es sich um Teile einer ukrainischen Rakete vom Typ S-300 handle.

Am Rande des Gipfels habe Biden dann die NATO-Partner darüber informiert, dass der Zwischenfall durch eine fehlgeleitete ukrainische Luftabwehr-Rakete ausgelöst worden sei, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch aus NATO-Kreisen.

Präsidentenberater Podoljak reagierte am Mittwoch auf Bidens Äußerung, wonach die Rakete nach aktuellem Informationsstand wahrscheinlich nicht von Russland abgefeuert worden sei. Podoljak erklärte, es könne nur an einer Logik festgehalten werden, und die laute, dass der Krieg von Russland begonnen worden sei und von Russland geführt werde. Russland greife die Ukraine massiv mit Marschflugkörpern an. "Russland hat den östlichen Teil des europäischen Kontinents in ein unberechenbares Schlachtfeld verwandelt. Absicht, Hinrichtungsmittel, Risiken, Eskalation – all das ist nur Russland", betonte der Präsidentenberater - "und anders sind Zwischenfälle mit Raketen nicht zu erklären".