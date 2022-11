„The Voice“ Ralph Schader lädt in Imst zum großen Tanz

Nach dem Warm-up an der Bar im Hotel „Mein Almhof“ in Nauders übersiedelt der Tross heute in die bereits ausverkaufte Imster Sporthalle, wo die Legenden beweisen wollen, dass sie immer noch per Du mit dem Leder sind. Die Vorrunde wird um 17.30 Uhr mit dem Match zwischen dem Austria Dream West (Trainerduo Hansi Müller/Thomas Silberberger; Streiter, Baur, Kirchler, Konrad, Pfeifenberger ...) gegen das Dream Team Austria Ost eröffnet. Bei den „Ostlern“ fehlt zwar Cheftrainer Toni Polster Corona-erkrankt, Peter Stöger übernimmt. Rund um Ex-Teamspieler Martin Hinteregger werden Namen wie Herzog, Vastic, Hofmann oder Schachner für eine feine Klinge sorgen. Match Nummer zwei steigt im Anschluss zwischen den Old Stars Bayern München (mit Linke, Augenthaler, Bender oder Pflügler) gegen das von Stani Tschertschessow angeführte internationale Allstar-Team (mit Balakov, Bobic, Buchwald, Aílton sowie den Ex-FC-Tirol-Größen Gilewicz, Brzeczek und Jezek). Die Sieger treffen einander im Finale, die Verlierer im Spiel um Platz drei, Tirols FIFA-Schiri Konrad Plautz greift zur Pfeife.