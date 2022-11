Von Mädchen, die ihren Mut verloren haben: Ein Buch zu einem neuen Phänomen

Innsbruck – „Anna ist 17 Jahre alt. Sie hat die Schule abgebrochen und sitzt perspektivlos zu Hause.“ So beschreibt der deutsche Kinder- und Jugendpsychiater Michael Schulte-Markwort eine seiner Patientinnen, die ihn seit fünf Jahren vor eine neue Herausforderung stellen. „Das sind Mädchen, die sagen ,In der Welt lockt mich nichts, ich bleibe lieber einfach sitzen.‘“ Es handle sich um ein Phänomen, das er noch nicht kannte. „Sie ziehen sich langsam zurück, aus ihrem sozialen Umfeld sowie der Schule und der Welt und sind dabei genauso ratlos wie wir auch“, sagt Schulte-Markwort.

Der Psychiater vermutet, dass diese Mädchen, die zwar nur einen kleinen, aber anwachsenden Teil der jetzigen weiblichen Pubertierenden ausmachen, dem Zeitgeist unter die Räder gekommen sind. „Wir beobachten, dass sie das Leben ihrer erschöpften Mütter, die zwischen Job und Familienarbeit aufgerieben werden, nicht erstrebenswert finden“, meint Schulte-Markwort. Es fehle also schlichtweg an Vorbildern. Ein Dilemma, in dem Mütter komplett unfreiwillig stecken: „Sie machen nichts falsch und haben die Situation nicht verschuldet.“

Buben seien von der gesellschaftlichen Schieflage, dass Frauen noch immer den Großteil der Haus- und Care-Arbeit machen, weniger negativ beeinflusst. „Ich würde sogar sagen, dass Männer und Jungs die eigentlichen Gewinner der Emanzipation sind. Jungs dürfen alles können, sie dürfen auch Hausmann werden und werden dafür noch gefeiert.“ Das viel skizzierte Bild der Buben, die durch den Wandel des Männlichkeitsbildes als Verlierer aussteigen und etwa schulisch abgehängt werden, erfährt hier also einen Gegentrend. Dass Mädchen hingegen nun alles können müssen, führte manche jugendliche Betroffene in die lähmende Mutlosigkeit.

„In der Regel betrifft es Mädchen, die von Haus aus etwas ängstlicher und in sich gekehrter sind“, sagt Schulte-Markwort. Von den klassischen pubertären Symptomen lässt sich das Phänomen durch zwei Merkmale abgrenzen. Zu einem geht es um den Faktor Zeit. Verändern sich die Symptome, die fälschlicherweise oft als Depression interpretiert werden, nach rund einem halben Jahr nicht, könnte das ein Hinweis auf eine solche Mutlosigkeit sein. Zudem ist die Pubertät in der Regel von teils massiver Gegenwehr und starken emotionalen Schwankungen gegenüber den Eltern geprägt. „Das beobachten wir bei diesen Mädchen eben nicht. Sie sind eher zutiefst ratlos und mutlos“, sagt dazu Schulte-Markwort.

Der Hamburger Psychiater rät auf jeden Fall, „frühzeitig in die Psychiatrie“ zu kommen. Dabei ist ihm das Versorgungsproblem in Tirol bewusst. Derzeit fehlt es sowohl im ambulanten als auch stationären Bereich an niederschwelligen, finanzierbaren Hilfsangeboten. Die Leiterin der Innsbrucker Kinder- und Jugendpsychiatrie Kathrin Sevecke hatte in den letzten Monaten wiederholt darauf hingewiesen.