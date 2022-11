„Lichtblicke” auf TT.com: Marianne Hengl im Gespräch mit Vera Russwurm

In ihrer ORF-Sendung „Vera” ist die Moderatorin fast allen Facetten des Lebens begegnet. Manche Begegnungen haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen. So wie die Geschichte einer Frau, die ihr einziges Kind durch einen Unfall verlor – verursacht durch einen betrunkenen Lenker. „Sie startete eine Aktion gegen Alkohol am Steuer und sagt: 'Ich will dem Tod von meinem Kind einen Sinn geben.'“