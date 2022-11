Becker-Anwalt prüft nach Gerichtsurteil mögliche Berufung

Offenburg – Der frühere Tennisprofi Boris Becker überlegt seinem Anwalt zufolge, das Gerichtsurteil zum Rechtsstreit mit dem TV-Komiker Oliver Pocher anzufechten. "Wir prüfen sehr intensiv eine Berufung", sagte Rechtsanwalt Samy Hammad am Mittwoch in Offenburg. Eine Entscheidung sei bisher nicht gefallen. Die Berufungsfrist betrage einen Monat. Becker (54) war am Dienstag mit einer Zivilklage gegen Pocher (44) am Offenburger Landgericht gescheitert.