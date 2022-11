IKA und Plansee geben Einblick in die Ausbildung

Reutte, Breitenwang – Für all jene, die im Außerfern eine technische Ausbildung anstreben, bietet sich am Freitag und Samstag die Möglichkeit, tiefe Einblicke zu erhalten. Das Ingenieurkolleg für Automatisierungstechnik lädt nämlich am Freitag, 18. November, von 9 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Das IKA bietet als Kolleg bzw. Aufbaulehrgang für Maschineningenieurwesen mit dem Schwerpunkt Automatisierungstechnik jungen Menschen eine HTL-Ausbildung im Außerfern.