Hauptversammlung des Museumsvereins: Auf Schloss Landeck zog man Bilanz

Unter dem Motto „10 Jahre Vorstand 2.0“ wurde die Veranstaltung eröffnet. Zum Hintergrund: Vor zehn Jahren trat ein neuer Vorstand ins Amt. Die plötzliche und komplette Neubesetzung des alten Vorstands war laut Rudig ein massiver Einschnitt in den Verein. Und Grund genug für den Vereinsobmann, einige zurückliegende Meilensteine aufzuzeigen: Bauliche Investitionen wie in das Jakob-Prandtauer-Zimmer, das „Alte-Meister-Zimmer“ und die Sanierung des Turmgebäudes und -dachs wurden getätigt, zudem wurde in die Server-, Brandmelde-, und Einbruchsicherheit investiert. Weiters seien mehrere erfolgreiche Projekte wie beispielsweise die „Schwabenkinder“ zur Umsetzung gelangt. „Wir haben immer mit schwarzen Zahlen abgeschlossen, sogar im schwierigen Corona-Jahr 2020“, betont Rudig. Auch die Zusammenarbeit mit Stadt, Land und Tourismusverband habe über all die Jahre sehr gut funktioniert. (veo)