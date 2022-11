Kampf gegen Klima-Ungerechtigkeit: Wohlstand für alle denken

Sharm el-Sheikh, Innsbruck – Bei der 27. Weltklimakonferenz in Ägypten wird weniger über Grade im Zehntelbereich als über Dollar in Milliardenhöhe gesprochen. Es geht darum, eine Ungerechtigkeit auszugleichen, die zum Himmel schreit und das Irdene im Globalen Süden zerstört. Denn dort wurde bislang kaum zur Klimakrise beigetragen, dafür aber müssen die Einheimischen sie umso häufiger und heftiger ausbaden. Die Verluste an Menschenleben, Existenzgrundlagen und Wirtschaftskraft sind bereits enorm. Das zeigt auch der Verlustbericht der „Vulnerablen 20 – V20“, ein Zusammenschluss von knapp 60 besonders verwundbaren Ländern, vom Juni. Und in Asien, meldete die Weltwetterorganisation WMO am Montag, hätten 2021 im Vergleich mit dem Durchschnitt der Jahre 2001 bis 2020 die Schäden durch Erdrutsche um 147 Prozent zugenommen, durch Dürren um 63 Prozent und durch Überschwemmungen um 23 Prozent. Wirtschaftlicher Schaden: 35,6 Mrd. Dollar allein im vergangenen Jahr.