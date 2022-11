Ticketverkäufe schwächeln: Volle Konzertkalender, halbleere Säle

Schwache Ticketverkäufe: Musikerin OSKA musste in Deutschland Tourtermine absagen. Betroffen davon sind auch Tocotronic oder Marteria.

Bei Mavi Phoenix etwa wurden zehn Shows gecancelt, der Musiker wandte sich deshalb direkt an die Fans: „Ich wollte diese Tour unbedingt spielen, besonders nach zwei Jahren Covid und einer bereits deswegen abgesagten Tour“, schreibt Marlon aka Mavie Phoenix auf Instagram. Eine Absage, die Ink-Music-Chef Hannes Tschürtz als Warnsignal für die ganze Szene deutet. „Corona ist nicht vorbei“, twittert Tschürtz daraufhin, es sei nur das erste Kapitel einer extrem schwierigen Phase, in die Künstler:innen und ihre Umfelder gerade eintreten.

Nicht mehr nur die Pandemie als Grund für schwachen Vorverkauf und halbleere Ränge anzuführen, möglicherweise auf eine Art Bequemlichkeit, vor allem aber auch Teuerung und Überangebot machen dem Business zu schaffen, berichtet Musikmanagerin Annemarie Treiber, die u. a. mit OSKA zusammenarbeitet, der TT. Gemutmaßt wird mit einem Plus an 40 Prozent, oeticket-CEO Christoph Klingler berichtet bei FM4 von bis zu 300 Events, die sich beim größten Ticketing-Unternehmen in Österreich täglich ansammeln.