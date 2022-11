Nach russischem Rückzug: Leichen mit Folterspuren in Cherson gefunden

Kiew, Moskau – Rund eine Woche nach dem Abzug der russischen Truppen aus der südukrainischen Region Cherson haben Ermittler nach Angaben der Regierung dort 63 Leichen mit Folterspuren entdeckt. Die Untersuchungen seien aber erst am Anfang, sagte der ukrainische Innenminister Denys Monastyrskyj am Donnerstag laut der heimischen Nachrichtenagentur Interfax Ukraine. Unterdessen schlugen in der südukrainischen Hafenstadt Odessa am Donnerstag wieder Raketen ein.