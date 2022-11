Teuerung großes Thema im Tiroler Landtag, SPÖ fordert Recht auf Wärme

Innsbruck – Der Tiroler Landtag hat am Donnerstag in der "Aktuellen Stunde" um Lösungen in Sachen Teuerung gerungen. Während sich Opposition und ÖVP/SPÖ-Regierung weitgehend einig waren, dass etwa Menschen mit geringen Einkommen am stärksten unter steigenden Preisen leiden, war man sich bei den Maßnahmen weniger einig. Die Opposition geißelte einmal mehr den von der Regierung eingesetzten Teuerungsrat. SPÖ-LAbg. Philip Wohlgemuth brachte indes ein "Recht auf Wärme" ins Spiel.