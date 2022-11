Stiegl braut nachhaltig

In der Stieglbrauerei zu Salzburg, wo man heuer das 530-Jahr-Jubiläum feiert, wird in Generationen und in Kreisläufen gedacht. Im Rahmen der umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie werden zahlreiche Maßnahmen und innovative Projekte zu den Themen Energieeffizienz, Verwertung von Brauerei-Reststoffen und Bodengesundheit umgesetzt. Dazu zählen zum Beispiel auch die Eigenstromerzeugung durch eine Photovoltaik-Anlage am Dach der Brauerei und das eigene Wasserkraftwerk „Pulvermühle“ am Salzburger Almkanal.