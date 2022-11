Büro- und Wohnimmobilien für Generationen

Die Austrian Real Estate ist führend in der Bewirtschaftung und Entwicklung hochqualitativer Büro- und Wohnimmobilien im urbanen Raum. Mit einem Portfolio von rund 580 Bestandsliegenschaften und etwa 40 Projekten in Entwicklung zählt die ARE zu den größten österreichischen Immobilienunternehmen. Die umfassende Expertise reicht von der Planung über die Umsetzung bis zur Bewirtschaftung und ermöglicht es dem Unternehmen auch, komplexe Anforderungen zuverlässig zu meistern und die Anforderungen ihrer Kund*innen verlässlich umzusetzen. Hohe Nachhaltigkeitsstandards und das Bekenntnis zum Klimaschutz stehen im Zentrum des Wirtschaftens. Die klimagerechte Bauweise und die karbonfreie Versorgung der Immobilien der ARE durch erneuerbare Energien sind wesentlicher Teil der Unternehmensstrategie.