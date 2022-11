Mit passgenauen Cluster-Services schneller zu mehr Erfolg

Konkret unterstützen die Cluster ihre Mitglieder u. a. dabei, Kontakte zu knüpfen und Partner zu finden, ihr Wissen zu vermehren, Innovationen zu entwickeln, ihre Sichtbarkeit zu erhöhen, neue Märkte zu erschließen und sich einen Marktvorsprung zu sichern. „Wir als Standortagentur bieten unseren Clustermitgliedern ein breites Portfolio an Services. Aus diesem wählen sie frei nach dem Baukasten-Prinzip jene aus, welche sie gerade benötigen“, erläutert Hofer.

An der Standortagentur Tirol sind insgesamt 7 Cluster beheimatet. Die Cluster Erneuerbare Energien, Informationstechnologien, kreativland.tirol, Life Sciences, Mechatronik sowie Wellness & Wohlbefinden servicieren vorwiegend Unternehmen in Tirol. Der Wasserstoff-Cluster Hydrogen Austria deckt hingegen das gesamte Bundesgebiet ab. In den Clustern bringen die Mitglieder ihre einzigartigen Fähigkeiten, Schwerpunkte und Ressourcen ein und profitieren von denen der anderen.