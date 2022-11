Nachhaltig veranlagen – die Zukunft gestalten

Verantwortung übernehmen heißt auch, zu überlegen, wo das eigene Investment wirken soll. © Adobe Stock

Der Klimawandel ist eines der ganz großen Themen unserer Zeit und viele Menschen, denen es gut geht, leben zunehmend bewusster und verantwortungsvoller gegenüber der Umwelt und der Gesellschaft. Sie trennen Müll, sparen Energie, kaufen bewusst biologisch ein und hinterfragen die Herstellungsbedingungen der Waren, die sie konsumieren. Sie entscheiden sich ganz bewusst für einen nachhaltigen Lebensstil. Seit einigen Jahren ist das Thema Nachhaltigkeit auch bei der Geldanlage ein wichtiges Argument. Tatsächlich erleben nachhaltige Investments derzeit einen immensen Zuspruch unter den Anleger*innen. Das Volumen verantwortungsbewusster Geldanlagen in Österreich hat seit Jahren enorme Zuwachsraten.

Verantwortlich investieren

Nachhaltig zu investieren bedeutet, dass man neben rein finanziellen Aspekten auch jene der Umwelt, der Gesellschaft und der guten Unternehmensführung berücksichtigt und einen sehr aktiven Investmentstil anwendet. Investiert wird nur in Unternehmen, die die strengen Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Die Nachhaltigkeitsanalyse berücksichtigt über 100 Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Beispielsweise werden Unternehmen bevorzugt, die in ihrer Produktion auf geringen Wasser­verbrauch, CO2-Ausstoß und Müllvermeidung achten. Ein vorbildlicher Umgang mit Mitarbeitern in der ganzen Lieferkette sowie ein unabhängiges Aufsichtsgremium, das das Management kontrolliert, sind ebenfalls wichtige Kriterien. Die Mehrheit der Anleger will nicht, dass mit ihrem Geld Rüstungsgüter, Atomkraft, Korruption oder Kinderarbeit finanziert werden. Investments in diese Bereiche werden daher bewusst gemieden.

Ein gutes Gewissen bei gleichen Ertragschancen

Die Praxis zeigt, dass man mit nachhaltigem, verantwortungsvollem Management gleichwertige Erträge erwirtschaften kann.

Wichtig für den Investor ist, dass sowohl eine gute Rendite als auch ein gutes Gewissen nebeneinanderstehen können. Wobei auch nachhaltige Investments, ebenso wie nicht-nachhaltige Veranlagungen, den Schwankungen der Kapitalmärkte unterworfen sind.

Qualitätssiegel zur Orientierung

Nun ist es für Anleger*innen oft schwer zu durchschauen, welche der als nachhaltig bezeichneten Fonds tatsächlich nach nachhaltigen Kriterien im sozialen, ökologischen und ethischen Sinne gemanagt werden.

Seriöse Zertifikate und Güte­siegel sind daher gerade in diesem Segment besonders aussagekräftig und bieten Orientierung, etwa das Österreichische Umweltzeichen für Finanzprodukte oder das FNG-Siegel des Forums Nachhaltige Geldanlagen.

Größter Publikumsfonds ist nachhaltig

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix ist mit einem Fondsvolumen von rund 5 Mrd. Eur­o (Stand September 2022) der größte österreichische Publikumsfonds. Der Fonds der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. wird auch sehr oft zum regelmäßigen (monatlichen) Fondssparen genutzt – mehr als 100.000 Fondssparpläne laufen nur auf diesen Fonds. Der Fonds ist vielfach ausgezeichnet und verfügt über mehrere Qualitäts- und Nachhaltigkeitssiegel, darunter das österreichische Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte und das Siegel des Forums Nachhaltige Geldanlagen in der höchsten Bewertungskategorie „3 Sterne“. Das Siegel wurde zuletzt Ende November 2021 in Berlin an Fonds vergeben, die eine besonders anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen, wobei institutionelle Glaubwürdigkeit, Produktstandards sowie Selektions- und Dialogstrategien zusätzliche Punkte bringen.

Ein Investmentfonds ist kein Sparbuch und unterliegt nicht der Einlagensicherung. Veranlagungen in Fonds sind mit höheren Risiken verbunden, bis hin zu Kapitalverlusten.

