TT-Kommentar zur Innsbrucker Politik: Willi zeigt, was alles möglich ist

Die vom Innsbrucker Bürgermeister ausgesuchte Personalamtsleiterin soll ihres Amtes enthoben werden, da die Mehrheit der Stadtsenatsmitglieder das Vertrauen in sie verloren hat. BM Georg Willi verhindert das mit einem Coup: Er löst das Amt, dem die in Ungnade gefallene Führungskraft vorsteht, einfach auf. Um sie in verantwortungsvoller Position zu halten, schafft er für sie eine Stabsstelle, die ihm unterstellt ist und die er im Alleingang besetzen kann.