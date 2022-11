Energie: Mehr Tiroler wechselten Strom- und Gasanbieter

Wien, Innsbruck – Die Zahl der Strom- und Gaskunden, die in den ersten neun Monaten 2022 ihren Lieferanten gewechselt haben, sank im Vergleich zum Vorjahr von rund 250.000 auf rund 171.700, so die neue Marktstatistik der Energieregulierungsbehörde E-Control. Einen gegenläufigen Trend gab es in Tirol. Wechselten im Vergleichszeitraum des letzten Jahres 11.412 Tiroler den Anbieter, sind es heuer bislang 12.649.