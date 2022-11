Lehrlingszahlen in Österreich wieder auf Vorkrisenniveau

Arbeitsminister Martin Kocher kündigt höhere Förderung an.

Wien, Innsbruck – Heuer gab es in allen Bundesländern mehr Lehranfänger als 2021. Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) erwartet, dass sich der positive Trend bei den Lehranfängern fortsetzt. Das Ministerium stockt auch die Förderung für die Lehre 2023 im Vergleich zu 2022 um 40 Mio. Euro auf 270 Mio. Euro auf, kündigte Kocher an. Davon sind 173 Mio. Euro als Basisförderung für die Übernahme von Lehrlingseinkommen vorgesehen. 43 Mio. Euro sind für Unterstützungsleistungen wie Vorbereitungskurse oder das Nachholen von Allgemeinbildung vorgesehen, weitere 48 Mio. Euro für den Ersatz von Internatskosten, wenn das nötig ist. Dazu kommt der bis 2024 verlängerte und 5 Mio. Euro umfassende „Digi-Scheck“.

Die Betriebe bilden derzeit wieder gleich viele Lehrlinge aus wie 2019 vor der Corona-Krise. Zugleich gibt es etwas weniger Lehrlinge in der überbetrieblichen Lehrausbildung. Die Anzahl der Lehrlinge blieb in Tirol in den letzten Jahren relativ konstant (rd. 10.500.). Die Anzahl der beim AMS vorgemerkten Lehrstellensuchenden liegt wieder auf dem Vorkrisenniveau.