Schülerinnen fanden Silex aus der Mittelsteinzeit

Kleiner Stein mit großer Wirkung: Bei den Grabungen gab’s zahlreiche Erfolgserlebnisse. © Thomas Scharf

Reutte, Tannheim – Einen speziellen Unterricht erlebten acht Schülerinnen der 5WB der HLW Reutte gemeinsam mit ihrem Naturwissenschaftslehrer Thomas Scharf in den Allgäuer Alpen. Nachdem sie den theoretischen Teil ihres Projektes „Die Menschen in der Steinzeit im Außerfern“ in der Schule absolviert hatten, ging es für die Gruppe auf Spurensuche.

Und da es nichts gibt, das näher an der Geschichte ist als archäologische Grabungen, machten sie sich auf den Weg. Nach zwei Stunden Aufstieg erreichten sie ihr Ziel – den Fuß der Lachenspitze in der Nähe der Landsberger Hütte. Dort befindet sich eine wissenschaftlich bedeutende Fundstelle. Diese wurde durch die C14-Methode datiert und dabei konnte festgestellt werden, dass diese menschliche Niederlassung ungefähr 7300–7200 Jahre vor Christus, also in der Mittelsteinzeit, entstanden ist.

Laut den Archäologen hätten sich die Menschen damals genau dort angesiedelt, wo sich Menschen auch heute niederlassen. Besonders Plätze mit Wasserzugang und Schutzmöglichkeiten waren damals sehr beliebt. Ein weiteres wichtiges Kriterium bei der Auswahl der Ansiedlungen war das notwendige Gesteinsmaterial für die Herstellung von Werkzeugen.

Bereits nach kurzer Zeit hatte Karoline Posch, wissenschaftliche Mitarbeiterin des naturhistorischen Museums in Wien mit dem Spezialgebiet „Mesolithikum (9600–5500 v. Chr.) im inneralpinen Raum“ zwei Silex-Stücke (Feuerstein) aus Radiolarit gefunden. Weiters konnten direkt am Wanderweg Holzkohlereste durch dunklere Verfärbungen in der Erde festgestellt werden. Diese deuten auf eine damalige Feuerstelle hin. Dort könnten sich auch heute noch Knochen und Silex-Stücke befinden. Das wollten die Schülerinnen genau wissen.