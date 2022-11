TT-Analyse zur ÖVP: Thomas Schmid ist Symptom, nicht Ursache

Thomas Schmid steht jetzt also vor dem Rausschmiss aus der ÖVP. Wohl gelitten war er bei der schwarz-türkisen Partei schon lange nicht mehr. Und mit dem Geständnis vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat er die letzten Brücken abgebrochen. Er hat auf seinem Weg zum Kronzeugenstatus frühere Freunde und Weggefährten erst so richtig belastet, allen voran Sebastian Kurz.

Als Befreiungsschlag für die gebeutelte Partei taugt die Empfehlung des Ethikrates dennoch nicht. Dafür haben sich Vorsitzende Waltraud Klasnic und ihre vier Kollegen zu sehr auf Schmid beschränkt. Als „schweres Fehlverhalten“ und Grund für den Parteiausschluss legen sie ihm aus, was er vor der WKStA gestanden hat – Straftaten nämlich.

Sie übersehen dabei, das Schmid und sein Handy zwar in einer manischen Symbiose verbunden waren. Schmid mag auch in vorauseilendem Gehorsam tätig geworden sein. Letztlich handelte er aber immer im Auftrag von Kurz – oder gemäß dem, was er dafür hielt.