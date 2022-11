Auf Vaterfreuden folgt ein intensives Wochenende

Innsbruck – Es wartet wieder ein überaus intensives Wochenende auf den HC Innsbruck. Binnen nicht einmal 24 Stunden trifft man auf den Villacher SV (heute, 19.15 Uhr) und Laibach (Samstag, 17.30 Uhr) – und will den jüngsten Erfolgslauf dabei fortsetzen. Heute wieder mit Anders Krogsgaard. Denn den Dänen ereilten Vaterfreuden. Am Mittwoch kam Töchterchen Karla Ehrendrich Krogsgaard zur Welt. Ein Haie-Baby, das ein gutes Omen darstellen muss.

Freude ganz anderer Art ereilt in dieser Saison Lukas Bär, der bereits beim 15 Punkten (6 Tore/9 Assists) hält. In der Paradelinie mit den überragenden Brady Shaw und Tyler Couleter – oder „Shawsy“ und „Coults“, wie der Tiroler die beiden nennt – fühlt er sich pudelwohl: „Es passt, wir verstehen uns am Eis und in der Kabine gut.“ Mit einem Sieg könnten die Tiroler heute sogar punktemäßig zu Tabellenführer Bozen aufschließen, es macht derzeit wohl Spaß, ein Hai zu sein.