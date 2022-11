PH Tirol entwickelt schlauen „Stift“, der Kindern beim Schreiben helfen soll

Innsbruck – Rechtschreibfehler bessert er zwar keine aus, aber sonst kann er viel, der „Wunderstift“, der an der Praxisvolksschule der PH Tirol entwickelt und im hauseigenen Lernatelier von Volksschulkindern getestet wird.

Das „Wunderding“ ist ein digitaler Stift, der im Grunde wie eine normale Füllfeder aussieht. Petra Primus, Volksschullehrerin und Leiterin des „Lernateliers Wunderstift“, erklärt das Besondere am Schreibgerät: „Im Inneren befindet sich eine eingebaute Kamera. Wenn Kinder auf einem Spezialpapier schreiben, werden gleichzeitig Parameter gemessen, die für die motorische Schreibfähigkeit wichtig sind.“ Diese Daten werden mittels passender Software analysiert. Lehrpersonen sehen sofort, ob das Kind beispielsweise stark andrückt, ob es flüssig schreibt, bei welchen Wörtern es länger überlegt. „Wir können im Prinzip genau dort ansetzen, wo Unterstützung gebraucht wird und das Kind gezielt fördern“, ergänzt PHT-Projektleiterin Sabrina Gerth, die im Auftrag des Ministeriums an dem Forschungsprojekt arbeitet. Ein ständiger Druck erzeuge zum Beispiel enorme Anspannung. „Wenn Kinder verkrampft schreiben, so sehen wir, dass sie langsamer schreiben oder die Buchstaben größer werden“, erklären die Pädagoginnen.