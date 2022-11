Rotes Kreuz mahnt menschenwürdigen Umgang mit Geflüchteten ein

Wien – Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer hat am Freitag Angebote eingemahnt, um Asylwerber menschenwürdig unterzubringen und zu integrieren. Die aktuelle politische Debatte zur Unterbringung von Asylwerbern werde auf dem Rücken hilfsbedürftiger Menschen ausgetragen, kritisierte er anlässlich der Präsidentenkonferenz des Österreichischen Roten Kreuzes. Das ÖRK fordert die Einhaltung von Mindeststandards bei Asylverfahren, Unterbringung, Versorgung und mehr Mittel für Integration.

"Natürlich stellen Flucht und Migration uns immer wieder vor Herausforderungen", räumte Schöpfer in einer Aussendung ein. "Sie bieten allerdings auch zahlreiche Chancen für unser Land und gerade in Krisenzeiten ist es entscheidend, unseren Wertekompass im Blick zu haben." Österreich habe sich mit der Genfer Flüchtlingskonvention völkerrechtlich zu Basisversorgung und fairen Asylverfahren für Menschen verpflichtet, die in Österreich einen Asylantrag stellen. Auch wenn nicht alle davon Asyl erhalten, sei Österreich im Rahmen der EU verpflichtet, sie nach Mindeststandards unterzubringen und zu versorgen.