Kematen – Ein Mann hat sich am Freitagnachmittag bei Dachdeckerarbeiten in Kematen schwer verletzt. Der 29-Jährige stürzte gegen 14.40 Uhr vom Dach und fiel vier Meter in die Tiefe. Der Notarzthubschrauber musste aufsteigen, er brachte den Österreicher in die Klinik Innsbruck. (TT.com)