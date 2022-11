Mazda CX-60: Reisende soll man kurz aufhalten

Schon der CX-60 ist eine markante Größe mit einer Ausdehnung von 4,75 Metern, die sich zwischen dem elegant gezeichneten, breit und tief aufgestellten Kühlergrill und dem dezenten Heckabschluss abspielt. Der Formensprache ist Respekt zu zollen, ebenso dem gediegenen Interieur des von der Tiroler Tageszeitung erprobten Fahrzeugs mit der reichhaltigen Homura-Ausstattung. Loblied-Passagen verdienen unter anderem die stilvolle Verwendung schwarzen Leders, die Zweizonen-Klimaautomatik, das 12,3-Zoll-Instrumentarium im digitalen Format, der hochauflösende 12,3-Zoll-Infotainment-Monitor, das Head-up-Display und die zahlreichen elektrischen Einstellmöglichkeiten. Homura zeigt sich, nur so nebenbei, am Piano-Schwarz-Kühlergrill, an den schwarzen Außenspiegelgehäusen, an einer dunklen Signature-Wing in den Flanken und an 20-Zoll-Leichtmetallfelgen, die selbstverständlich in Schwarz gehalten sind.