Spielerisch elektrisch: Der Urban Rebel von Cupra

Der linke fährt schon, der rechte braucht noch zwei Jahre Entwicklung: der Urban Rebel von Cupra. © Cupra

Von Stefan Arnreiter

Barcelona – 2025 debütiert der Urban Rebel, der unter dem ebenfalls rein elektrischen Born den Einstieg in die Cupra-Modellpalette bildet. Der auf der verkürzten MEB-Plattform von VW basierende Kleinwagen wird rund vier Meter lang, will einen wichtigen Beitrag zur Elektrifizierung des urbanen Verkehrs beitragen und vor allem die junge Käuferschicht ansprechen. Das soll mit sportlichem Design, moderner Technik und einem verhältnismäßig günstigen Einstiegspreis von rund 25.000 Euro gelingen. Auch wenn sich die Spanier mit genaueren Details bedeckt halten, wird eine Reichweite von bis zu 440 Kilometern erwartet. Fest steht, dass der Urban Rebel bis zu 234 PS auf die Vorderachse bringt und in zügigen 6,9 Sekunden auf Tempo 100 sprintet. Im Innenraum vertrauen die Spanier neben 3D-Druck auf recycelte Materialien und wollen so den ökologischen Fußabdruck senken. Der erste Eindruck zum neuen elektrischen Kleinwagen fällt positiv aus und der kommerzielle Erfolg des Urban Rebel ist nahezu programmiert, doch bis der kleine Cupra auf die Straßen rollt, vergehen noch über zwei Jahre.

Wie zieht man dennoch Aufmerksamkeit auf sich? Richtig, mit einem beeindruckendem Konzeptfahrzeug, das einen Ausblick auf die Zukunft gewährt. Doch das Concept Car, weswegen wir nach Barcelona geladen wurden, unterscheidet sich in einem wesentlichen Punkt von fast allen anderen Studien. Es fährt. Und wie. Der Cupra Urban Rebel Racing basiert auf einem elektrischen Rallye-Cross Boliden und verteilt eine Spitzenleistung von 320 kW (430 PS) auf alle vier Räder. Ausgestattet mit Rennbereifung fliegt der Elektro-Racer in 3,2 Sekunden auf 100 km/h und zeigt sowohl auf Asphalt als auch auf Schotter seine Zähne. Auf einem eigens konstruierten Rallye-Cross-Kurs am Gelände der Formel-1-Strecke in Barcelona werden wir in Rennanzug und Helm gesteckt und dürfen den Urban Rebel Racing erstmals von der Leine lassen. Fixiert im Vier-Punkt-Gurt rollen wir los und spüren den Grip sowie die untypische Leichtfüßigkeit aufgrund des niedrigen Leergewichts von nur 1200 Kilogramm. Das direkte Ansprechverhalten und die perfekte Balance machen den kurzen Rennwagen mit Fly-off-Handbremse zur echten Spaßgranate. Auf dem unbefestigten Streckenabteil erklärt sich die Bezeichnung Rallye-Cross, denn das Fahrwerk mit langem Federweg dämpft tiefe Gräben mühelos weg und bleibt auch vom eingebauten Sprung am Ende der Runde unbeeindruckt. Alles in allem eine grandiose Erfahrung, die Hoffnung auf den Motorsport der Zukunft macht.

Rennstrecken wird der Urban Rebel Racing in der realen Welt wohl keine mehr sehen, doch der Rennwagen wird in der virtuellen Welt eine leitende Rolle übernehmen. Cupra setzt den schimmernden Elektro-Flitzer in bekannten Autorenn-Videospielen wie Forza Horizon ein und will so die Begierde der zukünftigen Kunden weiter steigern. Etwas weiter in der Zukunft liegt der Einsatz im Virtual Reality Racing, wo Realität und Videospiel verschmelzen. Auf offenen, ungefährlichen Flächen sollen die Piloten des elektrischen Rennwagens mit Virtual-Reality-Brille Fantasiestrecken fahren und digital gegen andere Fahrer ankämpfen. Doch bis es so weit ist, wird die Straßenversion des Cupra Urban Rebel schon längst bei den Händlern des Landes angekommen sein.