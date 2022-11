Gemeinde Schönwies schränkt Weihnachtsbeleuchtung ein

Angesichts dieser Rahmenbedingungen hat man sich im Gemeindevorstand Gedanken über die Weihnachtsbeleuchtung gemacht – und will damit auch ein Signal an die Bevölkerung senden, die sich derzeit ebenfalls einschränken muss. Schönwies ist damit nicht allein. Die Kaufmannschaft Reutte etwa hatte zuletzt beschlossen, die Einschaltzeit der Lichter auf die Hälfte zu reduzieren. Auch in Imst wird sich der Weihnachtsschmuck auf die Innenstadt konzentrieren. Und in der Schönwieser Nachbargemeinde Zams hatte man beschlossen, generell darauf zu verzichten und nur noch den Christbaum vor der Kirche und den Kreisverkehr beim Einkaufszentrum Grissemann zu beleuchten.