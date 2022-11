Einzigartige Tiroler Technik für die Welt: Die (Quanten-)Architekten der Zukunft

Basis für die wirtschaftliche Verwertung ist die Grundlagenforschung. Im Bild die Forschungsgruppe von ParityQC-Mitgründer Wolfgang Lechner am Institut für Theoretische Physik der Uni Innsbruck. © Uni Innsbruck/Fitsch

Von Benedikt Mair

Entgeltliche Einschaltung

Innsbruck – Es war ein langer, steiniger Weg, aber endlich macht sich die viele Arbeit bezahlt. Aus einer Erfindung von Physikern wurde ein Patent, Jahre später eine Firma und nun hat diese, gemeinsam mit zwei Partnerunternehmen, den größten jemals vergebenen Auftrag im Sektor der Quantencomputer an Land gezogen. Parity Quantum Computing GmbH (ParityQC), ein Spin-off der Universität Innsbruck, baut für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) an Quantenrechnern mit, 208,5 Mio. Euro sind dafür insgesamt veranschlagt. Damit sich Geschichten wie diese wiederholen, will das Land Tirol noch mehr in solche Innovationen investieren. Am Campus Technik soll deshalb ein Technologiezentrum entstehen, das den Wirtschaftsstandort künftig entscheidend mitprägen soll.

„Was ParityQC da geschafft hat, ist ein toller Erfolg für Tirol, der zeigt, auf welch hohem Niveau hier geforscht wird“, sagte Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) gestern bei einer Pressekonferenz. Das Land, in dem „neben dem Tourismus auch Hightech ihren Platz hat“, biete viel Raum für Entwicklungen. Um diese zu fördern, solle das Technologiezentrum entstehen, in dem sich in unmittelbarer Nähe zur Uni „eine Mischung aus jungen Start-ups und etablierten Unternehmen ansiedeln soll“.

Die ÖVP-EU-Abgeordnete Barbara Thaler betonte, dass „das, was in Innsbruck begann, großes Potenzial hat, die Welt zu erobern und zu verändern. Es handelt sich um eine einzigartige Quantenarchitektur-Firma, die in ihrem Bereich ganz vorne mit dabei ist. Für den Technologiestandort Tirol bedeuten ihre Entwicklungen einen großen Schritt.“

Aber was wird da entwickelt? Woran wird geforscht? „Wir entwickeln Baupläne für Hard- wie Software von Quantencomputern“, sagt Wolfgang Lechner, Physiker und Mitgründer von ParityQC. Die Architektur, mit der sie ihre Partner beliefern, helfe – vereinfacht gesagt – dabei, Problemfelder in den Rechenprozessen auszuräumen. „Und es war ein wissenschaftlicher Durchbruch im Jahr 2015, der parallel dazu zu einem wirtschaftlichen geführt hat“, betont Lechner, auf dessen Forschung der Erfolg beruht. Da das angebotene Produkt der Tiroler Firma einzigartig sei, „stehen wir nicht in Konkurrenz zur Welt, sondern beliefern sie“. Magdalena Hauser, Mitgründerin von ParityQC, berichtet, dass es ein langer Weg war, bis der Auftrag des DLR unter Dach und Fach war. „Ein Jahr lang mussten wir uns gegen börsennotierte Unternehmen durchsetzten.“ Dass es geklappt habe, bedeute, der Betrieb könne in Europa bleiben – und damit Arbeitsplätze und Wertschöpfung.

150 x Autobahn-Jahres-Vignette 2023 zu gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent