Opel Astra GS Line 1.2: Noch einmal verbrennend ad Astra

In Arctic-Weiß-Lackierung zeigt sich der Opel Astra, die schwarze Vizor-Front hebt sich davon ab.

Innsbruck – Neue Plattform, frisches Design und innovative Antriebstechnik – so lässt sich die jüngste Generation des Opel Astra beschreiben, die im Frühjahr auf den Markt kam und sich dort allmählich ausbreitet (mitsamt Kombi-Derivat ST). Es ist der erste Astra, den Opel mit alternativen Antriebsarten anbieten kann und wird. Den Auftakt gemacht haben bereits Plug-in-Hybride, im nächsten Jahr, so ist es vorläufig noch vorgesehen, darf der Astra mit reinem Elektroantrieb die interessierte Kundschaft betören. Noch aber will die Stellantis-Tochter nicht alles auf eine (elektrifizierte) Karte setzen und lässt daher zusätzlich Modelle mit Verbrennungsaggregaten vom Band laufen.