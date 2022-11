Teil der UTMB World Series: Der KAT 100 im Trailrunning-Olymp

Fieberbrunn – Es ist in der Trailrunning-Szene so etwas wie ein Ritterschlag. Österreichs längster Trailrunning-Lauf, der KAT 100 im Pillerseetal, wurde als jüngste Veranstaltung für die UTMB World Series 2023 bestätigt. In der erst vierten Auflage der Veranstaltung gehört sie nun zu der wohl bedeutendsten Serie in dem noch jungen Sport. Die UTMB World Series hat 31 Veranstaltungen für 2023 bestätigt, darunter neue Veranstaltungen in Europa, Südamerika und Afrika, wobei eine weitere Expansion in Asien und den USA noch angekündigt wird.