20 Jahre Bio vom Berg: „Nachhaltig orientierte Konsum-Modelle“

Hall – Bio vom Berg feierte am Donnerstag sein 20-Jahr- Gründungsjubiläum mit einer Vortrags- und Diskussionsveranstaltung. Unter dem Motto „Wege in die Zukunft“ erörterten Vortragende und Diskutanten gegenwärtige und zukünftige Herausforderungen.

Christian Dürnberger, Philosoph und Universitätsdozent an der Veterinärmedizinischen Universität Wien, konstatierte, dass trotz einer gesellschaftlichen Entfremdung von der Landwirtschaft diese gerade in Tirol und Österreich außerordentlich hohes Ansehen genießt. Designer und Marken-Berater Magnus Fischer plädierte für Mut zur Transparenz. Die realisierten Fortschritte der Branche in Richtung Kreislaufwirtschaft gelte es ebenso zu benennen wie etwaige noch bestehende Defizite in der CO2-Bilanz. Für ihn führt kein Weg vorbei an einer „vernunftbasierenden Gestaltung nachhaltig orientierter Konsum-Modelle“.