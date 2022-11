Zwei Treffer im U18-Nationalteam: Kordic gab ein Lebenszeichen ab

Dungannon – Der Stangmore Park in Dungannon (Nordirland) bietet lediglich Platz für 3000 Zuschauer und taugt daher nicht zwingend als Ort, der im Gedächtnis eines Fußballprofis haften bleibt. Schon gar nicht, wenn nur 290 Schaulustige den Weg ins Stadion finden. Aber ein Tiroler wird den Stangmore Park wohl dennoch nicht so schnell vergessen: Stefan Kordic.

Der 17-Jährige erlebte in den vergangenen Tagen nämlich wohl das Paradebeispiel einer perfekten Länderspielreise. Mit zwei Treffern in den beiden Testpartien gegen Nordirland – Österreichs U18-Auswahl siegte jeweils mit 2:0 – gab der Nachwuchs-Internationale ein kräftiges Lebenszeichen ab. „Ich freue mich, wieder dabei zu sein“, bedankte sich der Angreifer von Zweitligist Kapfenberg in erster Linie beim Teamchef. „Er hat mich oft angerufen und mich gefragt, wie es mir geht“, frohlockte Kordic, wenn der Name von Oliver Lederer auf seinem Handy-Display aufploppte. Und die Teamchef-Frage nach dem Wohlergehen hatte ihre Berechtigung.