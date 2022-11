Wieder drei Punkte! Innsbrucker Haie gewinnen in Slowenien

Laibach – Nach der unglücklichen 3:4-Niederlage in Villach waren die Haie am Samstag keine 24 Stunden später in Laibach auf die nächsten Zähler aus. Und der Beginn des Spiels spiegelte die Tabellensituation wieder. Das folgerichtige 0:1 erzielte Liga-Primus Brady Shaw (8.) mit seinem 31. Scorerpunkt, er selbst hätte die Führung danach mehrmals ausbauen können.

Im Mitteldrittel beorderte Cheftrainer Mitch O‘Keefe Routinier Martin Ulmer in die zweite Angriffsreihe. Und wie schon in Villach traf der Routinier nach Helewka-Vorlage auch gestern zum 0:2. Danach schlich sich etwas der Schlendrian ein, was die Slowenen in der Folge in einem offenen Match auch zum 2:2-Ausgleich nutzen konnten. Adam Helewka, der am Vorabend auch schon in Kärnten getroffen hatte, brachte die Haie mit seinem zweiten Punkt aber wieder in Front (2:3/39.).