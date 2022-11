Ersten Sieg in der HLA-Meisterliga: Schwaz feierte „Auferstehung“

Schwaz – Den 19. November 2022 werden sich die Schwazer Handballer im Kalender doppelt anstreichen. Nach einem katastrophalen Saisonstart feierten die Adler am Samstag im zehnten Anlauf den ersten Sieg in der HLA-Meisterliga. Die Silberstädter setzten sich gegen Bad Vöslau nach einem Handball-Krimi mit 33:31 (19:16) durch und sind in der Tabelle jetzt „nur“ noch Vorletzter.