111:80 – Tiroler Derby geht klar an die Raiders Basketballer

Innsbruck – Keinen Zweifel ließen die Swarco Raiders am Samstag an den Machtverhältnissen im Tiroler Basketball. In der eigenen Halle kamen die Innsbrucker gegen die Pirlo Kufstein Towers in der zweiten Bundesliga zu einem 111:80 (56:49). Damit bauten die Raiders ihre Erfolgsserie vor gut 320 Zuschauern auf sechs Siege aus und bleiben damit an der Spitze der Western Conference. Die Kufsteiner kassierten indes nach zwei Siegen die fünfte Saisonniederlage.