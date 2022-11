TI-Volley feierte wichtigen Sieg gegen Trofaiach

Die TI mit Maryna Fedchuk feierte einen 3:1-Sieg. © Kristen

Innsbruck – Den vorweihnachtlichen Punsch haben sich die Spielerinnen der TI-ROWA Moser-volley am Samstag redlich verdient. Die Tirolerinnen feierten in der Austrian Volley League einen hart erkämpften 3:1-(18, -21, 16, 20)-Heimsieg gegen VBV Trofaiach/Eisenerz. „Das war ein Sechs-Punkte-Spiel“, atmete TI-Obmann Michael Falkner tief durch. Denn gegen die Steirerinnen fällt es seiner Truppe „traditionell nicht so leicht“ zu gewinnen. Nachdem der zweite Satz verloren ging, drehten die Innsbruckerinnen aber nochmals auf. „Ein Schlüssel war sicher das schnelle Spiel über die Mitte“, wusste Falkner, der Mittelblockerin Maya Wollin als Topscorerin (17 Punkte) lobend hervorhob. In der Tabelle festigte die TI den vierten Platz.

In der 2. Liga mussten sich die Volleyball-Herren des VC Mils in Döbling mit 0:3 geschlagen geben. Ebenso konnte die zweite Mannschaft von TI-Volley beim 0:3 gegen Höchst in der 2. Frauenliga keine Punkte einfahren. Die SU Inzing verlor gegen Mühlviertel 0:3. Heute sind die Oberländerinnen auswärts gegen Seekirchen (14 Uhr) auf dem Parkett.