Jugendliche kamen in Hainzenberg bei Pkw-Spritztour von Straße ab

Der Pkw, in dem die Insassen saßen, wurde schwer beschädigt.

Hainzenberg – Ein schwerer Unfall hat sich Samstagnacht auf der Gerlosstraße (B 165) in Hainzenberg ereignet. Dort sollen mehrere Jugendliche – unbestätigten Meldungen zufolge Minderjährige – bei einer Spritztour mit dem Auto verunfallt sein. Der Unfall ereignete sich gegen 21.45 Uhr, als der Pkw talwärts in Richtung Zell am Ziller unterwegs war.