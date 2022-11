Jugendlicher (17) kam in Hainzenberg mit Pkw von Straße ab

Der Pkw, in dem die Insassen saßen, wurde schwer beschädigt.

Hainzenberg – Ein schwerer Unfall hat sich Samstagnacht auf der Gerlosstraße (B 165) in Hainzenberg ereignet. Dort soll ein 17-jähriger Führerscheinneuling die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben und gegen eine Leitschiene geprallt sein. Der Unfall ereignete sich gegen 21.45 Uhr, als der Pkw talwärts in Richtung Zell am Ziller unterwegs war. Im Auto des jungen Fahrers waren noch ein weiterer 17-Jähriger und ein 15-jähriger Freund.