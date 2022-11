Sekundenschlaf und Alkohol: Zwei schwere Unfälle im Raum Kufstein

Das Fahrzeug des betrunkenen Lenkers in Langkampfen blieb an einer Baumgruppe hängen.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 23 Uhr auf der Unterinntaler Landesstraße bei Langkampfen: Dort war ein stark betrunkener 54-jähriger Lenker mit seinem Kastenwagen in Richtung Osten unterwegs. Plötzlich kam dem Lenker ein Fahrzeug entgegen, weshalb er den Kastwagen verrisch, ins Schleudern geriet und von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überschlug sich und kam in einer Baumgruppe seitlich liegend zum Stillstand.

Der Lenker konnte sich selbstständig befreien. Er hatte eine Alkoholisierung von mehr als 1,5 Promille. Die Polizei nahm ihm den Führerschein noch an Ort und Stelle ab.

Keine Stunde später ereignete sich in Ellmau der nächste Unfall: Ein 59-jähriger Österreicher war wegen eines Sekundenschlafs mit dem Pkw von der Dorfstraße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Lenker blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand aber Totalschaden. Die Feuerwehr Ellma führte die Aufräumungsarbeiten an der Unfallstelle durch. (TT.com)