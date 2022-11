Hypnose in der Psychotherapie: Ängste lösen in Trance

Das Pendel schwingt vor dem Kopf hin und her, die Augen werden immer müder und der Therapeut zählt einen Countdown herunter. Der Patient schläft ruhig ein und wartet auf einen Befehl. Häufig wird in Filmen die Hypnose so dargestellt. Auch wenn das Pendel eine Möglichkeit ist, um jemanden in Trance zu versetzen, geht es bei einer Therapie im realen Leben nicht ganz so leicht und schnell.