Rinder und Hühner bei Großbrand in Oberlienzer Stall verendet

Oberlienz – Ein verheerender Brand hat in der Nacht auf Montag das Wirtschaftsgebäude eines Bauernhofs in Oberlienz vollkommen zerstört und zahlreiche Rinder und Masthühner das Leben gekostet. Es war gegen 0.10 Uhr, als der 43-jährige Landwirt wegen des lauten Knarrens des Feuers geweckt wurde. Er entdeckte, dass das Wirtschaftsgebäude zehn Meter neben dem Wohnhaus in Vollbrand stand.