Herbst- und Wintergemüse: Regional schmeckt besonders gut

Seit 1991 wird der Lumpererhof von Familie Lutz in Fritzens biologisch bewirtschaftet. Den Gemüsebetrieb hat Sohn Clemens von seinem Vater Anton 2015 übernommen. Mit viel Engagement und Begeisterung geht Clemens seinen ganz eigenen Weg und hat zum Beispiel vor ein paar Jahren begonnen seinen einzigartigen Knoblauch sowie Zwiebel und Pastinaken in Bioqualität anzubauen. Clemens Lutz uns seine Familie produzieren für BIO vom BERG auch noch Hokkaido-Kürbisse und Karotten und bietet den Konsumenten somit eine breite Palette an regionalem Biogemüse.

Bereits seit 30 Jahren führt die Familie Glatzl aus Haiming ihren Betrieb biologisch und zählt damit zu den Vorreitern biologischer Landwirtschaft in Tirol. Neben Kartoffeln, Mais und Getreide bauen die Glatzl’s auch den beliebten Hokkaido-Kürbis an. Hokkaido ist in den letzten Jahren in Tirol zu einem absoluten Erfolgsprodukt geworden und ist in der Küche vielseitig einsetzbar. Seit kurzem hat es die Familie Glatzl zudem geschafft, mit der Tiroler Bio-Polenta ein absolutes Spitzenprodukt wieder in Tirol anzubauen. Geheimtipp: Nebenbei betreibt die Familie Glatzl in Haiming auch noch einen Hofladen mit einer Vielzahl weiterer Köstlichkeiten, wie zum Beispiel diverse Käse und Wurstwaren sowie die unvergleichlichen Vinschgerln aus der eigenen Backstube.