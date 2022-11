Tankstellen-Raub in Innsbruck geklärt: Zwei Verdächtige festgenommen

Innsbruck – Nach dem Überfall auf eine Tankstelle in der Kranebitter Allee in Innsbruck konnte die Polizei zwei Tatverdächtige festnehmen: Es handelt sich um einen 22-jährigen und einen 31-jährigen Österreicher. Sie sollen am 13. November um 3 Uhr in der Früh die Tankstelle durch eine Seitentür betreten und dann eine Angestellte mit einem Hammer und einem Messer bedroht haben. Die Frau kam mit dem Schrecken davon. Die maskierten Männer flüchteten anschließend mit Bargeld, eine Fahndung verlief negativ.