„Papa Slam“ Markus Köhle im Interview: „Nach wie vor ist alles erlaubt“

Vor Kurzem wurden in der Bäckerei 20 Jahre Poetry Slam (BPS) in Innsbruck gefeiert. Wie waren die ersten Veranstaltungen?

Markus Köhle: Los ging es tatsächlich sogar früher. Nämlich im Provinztheater in der Jahnstraße, das es heute gar nicht mehr gibt. Im Grunde wurde dort eine offene Bühne organisiert, wo alle mitmachen durften, auch Akrobaten und Ähnliches. Das Format hatte sich also bald erledigt, es gab zu viel Unterschiedliches. Die traditionellen Slam-Regeln, die bis heute gelten, habe ich von einem Slam in Hamburg mitgebracht. Das wurde dann aufs Bierstindl übertragen. Von Anfang an gab es Publikum dafür. Von da an wurde einmal im Monat geslammt.