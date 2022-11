Europatournee: „Volbeat" treten heute Abend in Innsbrucker Olympiahalle auf

Innsbruck – Die dänischen Rock'n Roll-Rebellen „Volbeat“ haben für den Herbst 32 Europakonzerte zu ihrer „Servant Of The Road World Tour" angekündigt. Heute Abend kommen sie für ein Konzert in die Innsbrucker Olympiahalle. Als Vorbands sind „Skindred" und „Bad Wolves" mit dabei.

Die Fans können sich auf eine Mischung aus Klassikern, Deep Cuts und Fan-Favoriten aus der bisherigen Karriere von Volbeat freuen. Natürlich geben sie auch Songs aus dem aktuellen Erfolgsalbum „Servant Of The Mind" zum Besten. Volbeat sagte voller Vorfreude zum Auftakt auf die Tour: „Endlich, nach so langer Abwesenheit, können wir unseren Fans auf dem europäischen Festland und in Großbritannien eine richtige Headline-Tour anbieten."