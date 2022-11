Wolf als AAB-Chef nominiert, Transit-Ärger mit Südtirol

In der gestrigen Landesleitungssitzung des ÖVP-Arbeitnehmerbundes AAB wurde Landtagsklubchef Jakob Wolf einstimmig als Kandidat für den Vorsitz vorgeschlagen. Bekanntlich hat der bisherige geschäftsführende Obmann LA Dominik Mainusch auf ein Antreten bei der Wahl im Februar 2023 verzichtet. Wolf, er ist seit Montag auch Interims-Obmann, wird damit Nachfolger der ehemaligen Landesrätin Beate Palfrader, die bereits vor der Landtagswahl diese Funktion zurückgelegt hatte.

Dicke Luft herrscht in der Transitpolitik zwischen Tirol und seinen südlichen Nachbarn, Südtirol sowie dem Trentino. Ursache ist die Sorge wegen der Sanierung der Luegbrücke 2025. Der Chef des Transitforums Fritz Gurgiser übt harsche Kritik an den Landeshauptleuten Arno Kompatscher und Maurizio Fugatti. Die Brückensanierungen auf der Nord- und Südtiroler Seite der Brennerautobahn seien wegen der enormen Transitbelastung von 2,5 Mio. Lkw-Fahrten notwendig, betont Gurgiser und bezeichnet die von den Landeschefs in Rom geäußerte Sorge als „Affront gegenüber der Landes- und Bundespolitik sowie als Verlassen der Europaregion Tirol“. (pn)