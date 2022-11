Kunstraum Schwaz vergrößert sich, neues Vermittlungsprogramm

Schwaz – Seit Anfang des Jahres ist Nadja Ayoub Leiterin des städtischen Ausstellungsraums im Palais Enzenberg in Schwaz. Mit der Umbenennung der Galerie der Stadt Schwaz in „Kunstraum Schwaz“ hat Ayoub die erste nach außen hin sichtbare Veränderung bereits kurz nach ihrer Übernahme beschlossen. Nun steht die nächste an: Der Kunstraum wird mit der Übernahme einer angrenzenden Wohnung aktuell vergrößert. Ab Dezember steht dem Team damit ein eigener Vermittlungs- und Veranstaltungsraum zur Verfügung, verkündete Ayoub gestern in einer Aussendung.

Damit einher geht auch das Programm für 2023, das zunehmend auf Vermittlung und Einbindung von Schulen und Jugendzentren gerichtet ist. Dafür verringert die Kunstraum-Leiterin für 2023 die Anzahl der Ausstellungen auf drei, die jeweils für vier Monate geöffnet sein werden. Der neue Raum wird bei der anstehenden Vernissage von „She is in it not not at all“ der Berner Künstlerin Julia Znoj am 16. Dezember eingeweiht.