Alberto Fortuzzis „Maddalena“: Spiel im Spiel im Stück im Stück

Mitte des 18. Jahrhunderts hatte sich in Italien die Zugkraft der Commedia dell’Arte überholt: Die immergleichen Schwänke, die immergleichen Figuren, die immergleichen Volten, das alles hatte sich erschöpft. In einem besonders heruntergewirtschafteten Theater Venedigs wird ein solcher Abend der billigen Possen zum Desaster. Aber wenigstens danach lässt der Impressario Medebach (Konrad Hochgruber) angesichts leerer Kassen mit sich reden. Der Dichter und angehende Theaterreformer Goldoni (Markus Oberrauch) soll ihm sein „neues Theater“ – „echter, lebensnäher, emotionaler“, was Theatererneuerer halt so sagen – vorführen. Also wird Goldonis Stück „Mirandolina“ ersterprobt. Goldoni hat es der Schauspielerin Maddalena Raffi (Wiltrud Stieger) auf den Leib geschrieben – auf einen Leib also, nach dem sich Dichter und Theaterleiter in freizügiger Feindschaft leidenschaftlichst verzehren.