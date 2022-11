Großvorhaben in Pradl: 135 neue Mietwohnungen und eine Kinderkrippe

Setzten in der Türingstraße kollektiv die Spaten an: v. l. BM Georg Willi, GF Markus Pollo (NHT), Wohnbaulandesrat LHStv. Georg Dornauer und der Vizevorsitzende des NHT-Aufsichtsrats, GR Lucas Krackl.

Innsbruck – 135 neue Mietwohnungen und eine Kinderkrippe sieht das nächste Großprojekt der Neuen Heimat Tirol (NHT) in Innsbruck vor: Gestern – und damit früher als geplant – erfolgte der Spatenstich für die dritte Baustufe in Pradl-Ost. Das Bauvorhaben entlang der Türingstraße wird nach Plänen der Architekturhalle Telfs umgesetzt, in vier Baukörpern mit bis zu fünf Geschoßen. Die NHT investiert rund 33 Mio. Euro. Die Wohnungsübergabe ist für Herbst 2024 geplant, die Vergabe läuft über das städtische Wohnungsamt. Der Startschuss für die vierte Baustufe mit weiteren 67 Wohnungen folgt laut NHT-Geschäftsführer Markus Pollo im Frühjahr 2023. (TT)